На трассе Баку-Сумгайыт в направлении Хырдаланского круга ограничат движение

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В результате автомобильной аварии, произошедшей в тоннеле, проходящей под Хырдаланским кругом автотрассы Баку-Сумгайыт, ограждения безопасности, расположенные в разделительной полосе, пришли в непригодное состояние и создали трудности для движения транспорта.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении также отмечается, что сегодня с 11:00 будут ремонтироваться ограждения безопасности. На тех полосах, на которых будет вестись работа, в направлении Баку и Сумгайыта полностью будет ограничено движение, на других полосах движение продолжится. Работы будут завершены примерно в течение 3-4 часов.

Водителям следует быть внимательнее при движении по данной дороге, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожной безопасности.