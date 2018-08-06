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    На трассе Баку-Сумгайыт в направлении Хырдаланского круга ограничат движение

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В результате автомобильной аварии, произошедшей в тоннеле, проходящей под Хырдаланским кругом автотрассы Баку-Сумгайыт, ограждения безопасности, расположенные в разделительной полосе, пришли в непригодное состояние и создали трудности для движения транспорта.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

    В сообщении также отмечается, что сегодня с 11:00 будут ремонтироваться ограждения безопасности. На тех полосах, на которых будет вестись работа, в направлении Баку и Сумгайыта полностью будет ограничено движение, на других полосах движение продолжится. Работы будут завершены примерно в течение 3-4 часов.

    Водителям следует быть внимательнее при движении по данной дороге, следовать временным дорожным знакам и соблюдать правила дорожной безопасности. 

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