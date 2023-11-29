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На трассе Баку-Сумгайыт появится еще одна выделенная для автобусов полоса

На трассе Баку-Сумгайыт появится еще одна выделенная для автобусов полоса 18:02
Инфраструктура
29 ноября 2023 г. 18:40
На трассе Баку-Сумгайыт появится еще одна выделенная для автобусов полоса

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта создает выделенную полосу для движения автобусов на трассе Баку-Сумгайыт. Это будет уже вторая подобная линия, для автобусов, следующих из Баку.

Об этом Report сообщили в AYNA.

"Учитывая эффективность выделенной автобусной полосы на автодороге от Сумгайыта в направлении Баку, теперь организуется такая полоса только в обратном направлении.

На дорогу уже нанесена разметка выделенной автобусной полосы и установлены необходимые дорожные знаки" - заявили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Sumqayıt yolunda avtobus zolağı çəkilir

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