На трассе Баку-Сумгайыт появится еще одна выделенная для автобусов полоса

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта создает выделенную полосу для движения автобусов на трассе Баку-Сумгайыт. Это будет уже вторая подобная линия, для автобусов, следующих из Баку.
Об этом Report сообщили в AYNA.
"Учитывая эффективность выделенной автобусной полосы на автодороге от Сумгайыта в направлении Баку, теперь организуется такая полоса только в обратном направлении.
На дорогу уже нанесена разметка выделенной автобусной полосы и установлены необходимые дорожные знаки" - заявили в агентстве.