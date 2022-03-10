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На территориях в оползневой зоне будет создана централизованная канализационная сеть

На территориях в оползневой зоне будет создана централизованная канализационная сеть На территориях, находящихся в оползневой зоне, будет создана централизованная канализационная сеть.
Инфраструктура
10 марта 2022 г. 10:57
На территориях в оползневой зоне будет создана централизованная канализационная сеть

На территориях, находящихся в оползневой зоне, будет создана централизованная канализационная сеть.

Как сообщает Report, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.

Было отмечено, что вопрос формирования канализационной системы в оползневой зоне должен быть рассмотрен после строительства основных коллекторов канализационной сети.

Для создания централизованной канализационной сети в оползневой зоне работы будут проводиться поэтапно в соответствии с выделенными средствами.

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Версия на азербайджанском языке Sürüşmə zonasında yerləşən ərazilərdə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsi yaradılacaq

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