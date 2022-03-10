На территориях в оползневой зоне будет создана централизованная канализационная сеть

На территориях, находящихся в оползневой зоне, будет создана централизованная канализационная сеть.

На территориях, находящихся в оползневой зоне, будет создана централизованная канализационная сеть.

Как сообщает Report, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.

Было отмечено, что вопрос формирования канализационной системы в оползневой зоне должен быть рассмотрен после строительства основных коллекторов канализационной сети.

Для создания централизованной канализационной сети в оползневой зоне работы будут проводиться поэтапно в соответствии с выделенными средствами.