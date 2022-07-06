На территории Ханоба завершено строительство автомобильного туннеля

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство автомобильного туннеля на территории Ханоба в рамках работ по расширению автомобильной дороги между КПП "Ханоба" и "Самур" на госгранице с Российской Федерацией.

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана завершило строительство автомобильного туннеля на территории Ханоба в рамках работ по расширению автомобильной дороги между КПП "Ханоба" и "Самур" на госгранице с Российской Федерацией.

Об этом Repor сообщили в Агентстве.

На 16-километровом участке дороги уложен нижний слой нового асфальтобетонного покрытия.

В рамках проекта также завершено строительство мостов через водоканалы Хан Архы и Самур-Абшерон и путепровода над международной железнодорожной линией Самур-Ялама.