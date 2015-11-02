На Тбилисском проспекте отмечается плотное движение

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В первый рабочий день плотное движение транспортных средств наблюдается, в основном, на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) и Тбилисском проспекте.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

В то же время на улице Самеда Вургуна (в направлении ул. А.Бакыханова), проспекте Бабека (в направлении центра), улице Ахмедбека Агаоглу (в направлении ул. Тебриза) и ул. Гасаноглу (напротив больницы №5) также отмечается плотный транспортный поток.