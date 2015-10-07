​На Тбилисском проспекте наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) образовались автомобильные пробки.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Кроме того, на Тбилисском проспекте (в направлении центра города; в качестве альтернативы можно воспользоваться улицей Гасана Зардаби), 20 января - проспект Зии Бунъятова (в качестве альтернативы можно воспользоваться второстепенной дорогой), а также улице Юсифа Сафарова (низкая плотность) отмечается плотное движение транспортных средств.