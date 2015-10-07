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    ​На Тбилисском проспекте наблюдается плотное движение транспорта

    На некоторых дорогах, ведущих в центр города, образовались пробки

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) образовались автомобильные пробки.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Кроме того, на Тбилисском проспекте (в направлении центра города; в качестве альтернативы можно воспользоваться улицей Гасана Зардаби), 20 января - проспект Зии Бунъятова (в качестве альтернативы можно воспользоваться второстепенной дорогой), а также улице Юсифа Сафарова (низкая плотность) отмечается плотное движение транспортных средств. 

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