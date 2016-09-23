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    На Тбилисском проспекте отмечается плотное движение транспорта

    Движение автомобилей на территории замедленно

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на Тбилисском проспекте отмечается плотный транспортный поток.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Кроме того, относительно плотное движение отмечается на улице Юсифа Сафарова, улице Узеира Гаджибейли, проспекте Зии Бунъядова (в обоих направлениях), улице Аббаскули-ага Бакиханова (в направлении посольства Турции), улице Афияддина Джалилова, Бинагадинском шоссе и улице Ниязи (в направлении круга Азнефть). 

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