​На Тбилисском проспекте образовались пробки

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня утром на Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта, в направлении центра) наблюдается плотное движение автомобилей.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), на проспекте Микаила Гусейнова (альтернативное движение – в направлении Государственной морской администрации), проспекте Зии Бунъядова (в направлении м. "Короглу") и Бинагадинском шоссе (в направлении центра) также отмечается плотный транспортный поток.