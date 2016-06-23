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    ​На Тбилисском проспекте образовались пробки

    Движение автомобилей на территории затруднено

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Сегодня утром на Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта, в направлении центра) наблюдается плотное движение автомобилей.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), на проспекте Микаила Гусейнова (альтернативное движение – в направлении Государственной морской администрации), проспекте Зии Бунъядова (в направлении м. "Короглу") и Бинагадинском шоссе (в направлении центра) также отмечается плотный транспортный поток. 

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