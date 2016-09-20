 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На Тбилисском проспекте наблюдается плотное движение транспорта

    На других улицах и проспектах столицы наблюдается аналогичная ситуация

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на Тбилисском проспекте (в направлении министерства транспорта) наблюдается плотное движение автомобилей.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Согласно информации, в настоящее время на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении круга 20 Января), проспекте Зии Бунъядова, проспекте Азадлыг (Бинагадинское шоссе) и проспекте Иншаатчылар также отмечается плотный транспортный поток.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi