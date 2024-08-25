На Тбилисском проспекте будет организована специальная полоса движения

Проводятся работы по созданию очередной специальной полосы движения для автобусов на Тбилисском проспекте Баку.

Проводятся работы по созданию очередной специальной полосы движения для автобусов на Тбилисском проспекте Баку.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"Вдоль дороги наносятся линии разметки и устанавливаются соответствующие дорожные знаки. Данные полосы очень важны, так как позволяют пользователям общественного транспорта передвигаться комфортно, без препятствий и без потери времени. В связи с этим мы призываем участников дорожного движения соблюдать правила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 6-10 регулярных маршрутах в течение дня в разных районах Тбилисского проспекта курсируют 80-150 автобусов.

"На других улицах и проспектах также будут предприняты меры для расширения сети специальных полос движения для общественного транспорта", - отметили в агентстве.