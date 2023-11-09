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На танкере "Зангезур" класса Aframax поднят флаг Азербайджана

На танкере "Зангезур" класса Aframax поднят флаг Азербайджана На третьем по счету судне класса Aframax, принадлежащем предприятию SA Maritime AFEZCO, под звуки государственного гимна был поднят трехцветный азербайджанский флаг.
Инфраструктура
9 ноября 2023 г. 13:01
На танкере Зангезур класса Aframax поднят флаг Азербайджана

На третьем по счету судне класса Aframax, принадлежащем предприятию SA Maritime AFEZCO, под звуки государственного гимна был поднят трехцветный азербайджанский флаг.

Об этом сообщили Report в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Дедвейт (общая грузоподъемность) танкера, получившего название "Зангезур", составляет около 115 тыс. тонн.

Третий по счету танкер типа Aframax, которым будет управлять ASCO Ship Management AFEZCO, также будет эксплуатироваться в прикаспийских водах.

Отметим, что все три танкера имеют стратегическое значение для нашей страны, послужат повышению потенциала национального судоходства, внесут вклад в международную цепочку создания стоимости нефтяной промышленности.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Aframax” tipli “Zəngəzur” tankerində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb

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