На судостроительном заводе в Азербайджане строятся шесть судов разных размеров

В настоящее время на судостроительном заводе строятся шесть судов разных размеров.

В настоящее время на судостроительном заводе строятся шесть судов разных размеров.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященное вопросам транспорта.

"Судостроительный завод также был построен за последние годы, около 10, может быть, 12 лет назад. Раньше мы закупали суда за границей, а потом я решил, что в Баку обязательно нужно построить судостроительный завод. И вновь жизнь показывает, насколько правильным был этот шаг. Сегодня невозможно купить суда из традиционных источников, где мы их покупали раньше. Сейчас мы добились выхода судостроительного завода на полную мощность. Параллельно мы подняли на новый уровень нашу деятельность в Черном море. Если в свое время там работали малообъемные суда Азербайджанского Каспийского пароходства, то теперь закуплены четыре крупных танкера типа "Афрамакс" грузоподъемностью 100 тыс. тонн, что приносит нам выгоду, а также расширяет возможности нашей страны", - подчеркнул глава государства.