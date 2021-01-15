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На судоремонтном заводе "Биби-эйбат" отремонтировано 71 судно

На судоремонтном заводе "Биби-эйбат" отремонтировано 71 судно Процесс ремонта проводился в соответствии с требованиями международной конвенции с участием высококвалифицированных специалистов из ASCO
Инфраструктура
15 января 2021 г. 13:33
На судоремонтном заводе Биби-эйбат отремонтировано 71 судно

В прошлом году на cудоремонтно-строительном заводе "Зых" ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) было отремонтировано 71 судно разного назначения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

На 24 судах был проведен капитальный ремонт, на 30-и – доковый ремонт, на 17-и – текущий ремонт. 5 из этих плавучих средств принадлежат Морскому транспортному флоту ASCO, 60 — Каспийскому морскому нефтяному флоту и 6 — сторонним организациям.

Процесс ремонта проводился в соответствии с требованиями международной конвенции с участием высококвалифицированных специалистов из ASCO.

ASCO предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по ремонту судов и морской инженерии. Основным направлением деятельности cудоремонтно-строительного завода "Зых", а также cудоремонтного завода "Биби-Эйбат" заключается в ремонте судов и технических оборудований, принадлежащих ASCO и другим компаниям, а также изготовлении для них различных запасных частей на основе заказов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il “Bibiheybət” Zavodunda 71 gəmi təmir olunub

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