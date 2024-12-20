О нас

На строящемся пароме типа Ro-Pax завершена установка главных двигателей

На строящемся пароме типа Ro-Pax завершена установка главных двигателей По заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на Бакинском судостроительном заводе завершен процесс установки главных двигателей на паром типа Ro-Pax, предназначенный для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.
Инфраструктура
20 декабря 2024 г. 11:22
На строящемся пароме типа Ro-Pax завершена установка главных двигателей

По заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на Бакинском судостроительном заводе завершен процесс установки главных двигателей на паром типа Ro-Pax, предназначенный для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

Как сообщает Report, информацию распространило ASCO.

Кроме того, завершено 80% работ по корпусу судна. Работы по установке трубопроводов, электрических систем, вентиляции и других частей продолжаются в соответствии с проектным планом.

Это уже третий паром типа Ro-Pax, строящийся на БСЗ по заказу ASCO. Ранее построенные аналогичные паромы "Азербайджан" и "Зарифа Алиева" используются для грузоперевозок по Среднему коридору.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоRo-Pax tipli bərə-gəminin baş mühərriklərinin quraşdırılması işi tamamlanıb

Другие новости из категории

Дин Тао: Азербайджан одним из первых поддержал развитие проекта Один пояс, один путь
Дин Тао: Азербайджан одним из первых поддержал развитие проекта "Один пояс, один путь"
20 декабря 2024 г. 11:14
Китай намерен улучшить возможности для транзитных перевозок через Азербайджан в 2025 году
Китай намерен улучшить возможности для транзитных перевозок через Азербайджан в 2025 году
20 декабря 2024 г. 10:53
Новогоднее предложение от AZAL: билеты со скидкой уже в продаже
Новогоднее предложение от AZAL: билеты со скидкой уже в продаже
20 декабря 2024 г. 09:56
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
20 декабря 2024 г. 08:29
AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван
AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван
19 декабря 2024 г. 17:55
ГААДА перешло на усиленный режим работы в связи с зимним сезоном
ФотоГААДА перешло на усиленный режим работы в связи с зимним сезоном
19 декабря 2024 г. 14:26
На станции Ичеришехер деревянные шпалы заменены на железобетонные блоки
Фото На станции "Ичеришехер" деревянные шпалы заменены на железобетонные блоки
19 декабря 2024 г. 14:08
В Баку начинается строительство новой автомобильной дороги
В Баку начинается строительство новой автомобильной дороги
19 декабря 2024 г. 14:02
По маршруту Баку-Агстафа назначены дополнительные ж/д рейсы
По маршруту Баку-Агстафа назначены дополнительные ж/д рейсы
19 декабря 2024 г. 12:51
Дорога Баку-Шамахы очищена от снега
Дорога Баку-Шамахы очищена от снега
19 декабря 2024 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi