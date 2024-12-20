На строящемся пароме типа Ro-Pax завершена установка главных двигателей

По заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на Бакинском судостроительном заводе завершен процесс установки главных двигателей на паром типа Ro-Pax, предназначенный для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

По заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на Бакинском судостроительном заводе завершен процесс установки главных двигателей на паром типа Ro-Pax, предназначенный для перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов.

Как сообщает Report, информацию распространило ASCO.

Кроме того, завершено 80% работ по корпусу судна. Работы по установке трубопроводов, электрических систем, вентиляции и других частей продолжаются в соответствии с проектным планом.

Это уже третий паром типа Ro-Pax, строящийся на БСЗ по заказу ASCO. Ранее построенные аналогичные паромы "Азербайджан" и "Зарифа Алиева" используются для грузоперевозок по Среднему коридору.