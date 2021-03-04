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На строительство нового здания Госкомтаможни потратят 30 млн манатов

На строительство нового здания Госкомтаможни потратят 30 млн манатов Если бы вы видели, в каких условиях сегодня работают некоторые наши работники
Инфраструктура
4 марта 2021 г. 14:41
На строительство нового здания Госкомтаможни потратят 30 млн манатов
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Новое здание Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТС) будет построено за счет внебюджетных средств Комитета.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

По его словам, годовой объем дополнительных внебюджетных средств составляет от 8 до 15 млн манатов. Эти средства также направляются на дальнейшее развитие Государственного таможенного комитета и улучшение условий труда сотрудников таможенных органов.

Он отметил, что сегодня ГТК нуждается в новом административном здании: "Если бы вы видели, в каких условиях сегодня работают некоторые наши работники, а сотрудники некоторых управлений сидят в арендованных помещениях. Было бы более уместно собрать всех в одном месте".

Мехтиев добавил, что на сегодняшний день комитет провел тендеры по закупкам на 30 млн манатов: "Со временем это административное здание будет построено за счет внебюджетных средств".

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