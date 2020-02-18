На строительство мостов в Гедабеке выделено 2,7 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству новых мостов над реками Дейирманчай и Гарачай на территории Гедабекского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства новых мостов над реками Дейирманчай и Гарачай на территории Гедабекского района из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,7 млн манатов.