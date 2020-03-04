На строительство дороги в Товузе выделено 15,8 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Эйюблу-Аран-Говлар–Ашагы Гушчу–Коханаби в Товузском районе.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Эйюблу-Аран-Говлар–Ашагы Гушчу–Коханаби, соединяющей 7 населенных пунктов с населением тридцать одна тысяча человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 15,8 млн манатов.