На строительство дороги в Исмаиллы выделено 2,9 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (27 км)-Гушендже-Зогаллыг Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (27 км)-Гушендже-Зогаллыг, соединяющей 2 населенных пункта с населением три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,9 млн манатов.