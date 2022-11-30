На строительство дороги в Джалилабадском районе выделено 17,2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог Абазаллы-Текле-Шорбачы-Медетли-Новрузаллы-Мамедрзалы-Мешедиляр-Досталлы-Шотуклу-Бойханлы-Меликгасымлы и Шивеленге-Адналы-Бедирли Джалилабадского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильных дорог Абазаллы-Текле-Шорбачы-Медетли-Новрузаллы-Мамедрзалы-Мешедиляр-Досталлы-Шотуклу-Бойханлы-Меликгасымлы и Шивеленге-Адналы-Бедирли Джалилабадского района.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, в целях строительства автомобильных дорог Абазаллы-Текле-Шорбачы-Медетли-Новрузаллы-Мамедрзалы-Мешедиляр-Досталлы-Шотуклу-Бойханлы-Меликгасымлы и Шивеленге-Адналы-Бедирли, соединяющих 14 населенных пунктов с населением четырнадцать тысяч человек, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено выделить из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", 7,0 (семь) миллиона манатов и из суммы, указанной в подпункте 1.26.23, - 10,2 миллиона манатов, в целом, 17,2 миллиона манатов.