На строительство дороги в Билясуваре выделено 5,2 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алиабад-Хырмандалы-Бейдили Билясуварского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Алиабад-Хырмандалы-Бейдили Билясуварского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Алиабад-Хырмандалы-Бейдили, соединяющей три населенных пункта с населением девятнадцать тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,2 млн манатов.