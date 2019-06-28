На строительство дороги в Билясуваре выделено 5,6 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Билясувар-Бахрамтепе-(56 км)-Чайлы-Багбанлар-Аранлы-Захметабад Билясуварского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Билясувар-Бахрамтепе-(56 км)-Чайлы-Багбанлар-Аранлы-Захметабад, соединяющей 4 населенных пункта с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,6 млн манатов.