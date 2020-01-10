На строительство дороги в Агсу выделено 17,4 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Агарх-Рагимли-Гарадаг Агсуинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Агсу-Агарх-Рагимли-Гарадаг, соединяющей 9 населенных пунктов с населением шесть тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 17,4 млн манатов.