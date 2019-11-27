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На строительство дорог в Грузии АБР выделил 255,1 млн евро

На строительство дорог в Грузии АБР выделил 255,1 млн евро

Азиатский банк развития (АБР) выделил на строительство дорог в Грузии 255,1 млн евро.

Как сообщает грузинское бюро Report, в связи с этим министр финансов Грузии Иване Мачавариани и директор постоянного представительства АБР в стране Шейн Розенталь подписали соглашение. 

Финансовые ресурсы будут направлены на дальнейшее развитие дороги Восток-Запад, являющейся основной скоростной автомагистралью Грузии. Средства пойдут на строительство четырехполосной дороги Шорапани-Аргвета протяженностью 14,7 км и повышение безопасности дорожного движения. 

В рамках проекта, который положительно скажется на укреплении функции Грузии как транзитной страны, построят 14 мостов и 12 туннелей. 

Реализуемый Департаментом автомобильных дорог Грузии проект предусматривается завершить в июне 2025 года. 

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