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На строительство автомобильных дорог в Масаллы выделено 14,6 млн манатов

На строительство автомобильных дорог в Масаллы выделено 14,6 млн манатов На строительство автомобильных дорог Ленган-Ахмедли-Текле-Коджекли, Бала Текле-Шерефе и Онджагала-Гусейнгаджилы-Виляш-Халлыджалы-Деллекли-Гадирли Масаллинского района выделено 14,6 млн манатов.
Инфраструктура
18 августа 2023 г. 14:01
На строительство автомобильных дорог в Масаллы выделено 14,6 млн манатов

На строительство автомобильных дорог Ленган-Ахмедли-Текле-Коджекли, Бала Текле-Шерефе и Онджагала-Гусейнгаджилы-Виляш-Халлыджалы-Деллекли-Гадирли Масаллинского района выделено 14,6 млн манатов.

Как передает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильных дорог Ленган-Ахмедли-Текле-Коджекли, Бала Текле-Шерефе и Онджагала-Гусейнгаджилы-Виляш-Халлыджалы-Деллекли-Гадирли, соединяющих 27 населенных пунктов с населением пятьдесят одна тысяча человек, в соответствии с подпунктом 1.31.8 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 14,6 миллиона (четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Masallıda yol tikintisinə 14,6 milyon manat ayrılıb

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