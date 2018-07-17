На строительство жилья в Азербайджане потрачено 463,8 млн манатов в первом полугодии

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В первой половине 2018 года за счет всех финансовых источников построено новое жилье общей площадью 946,4 тыс. кв.м или на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-июне объем средств, потраченных на строительство жилья, составил 463,8 млн манатов, из них 89,3 млн манатов пришлось на долю государственных, 374,5 млн манатов - негосударственных предприятий и организаций, а также населения.

В целях улучшения условий проживания граждане построили 6 тыс. домов в Нахчыване, Баку и Сумгайыте, а также Масаллинском, Товузском, Газахском, Абшеронском, Габалинском, Шамкирском и Джалилабадском районах.