На строительство нового моста над рекой Тертер выделено 3 млн манатов

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового моста над рекой Тертер в городе Барда.

Как сообщает Report, в целях сноса находящегося в аварийном состоянии моста над рекой Тертер на территории города Барда и строительства на его месте нового моста, из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 3 млн манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.