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    На строительство нового моста над рекой Тертер выделено 3 млн манатов

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству нового моста над рекой Тертер в городе Барда. 

    Как сообщает Report, в целях сноса находящегося в аварийном состоянии моста над рекой Тертер на территории города Барда и строительства на его месте нового моста, из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 3 млн манатов.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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