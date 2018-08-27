На строительство дороги в Шамахы выделено 7,9 млн манатов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ 27 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Чухурюрд-Сис-Галейбугурт-Keчмеддин-Галадереси Шамахинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Чухурюрд-Сис-Галейбугурт-Keчмеддин-Галадереси, соединяющей 4 населенных пункта с населением две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,9 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.