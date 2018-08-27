 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На строительство дороги в Шамахы выделено 7,9 млн манатов

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ 27 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Чухурюрд-Сис-Галейбугурт-Keчмеддин-Галадереси Шамахинского района. 

    Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Чухурюрд-Сис-Галейбугурт-Keчмеддин-Галадереси, соединяющей 4 населенных пункта с населением две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,9 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi