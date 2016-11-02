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    На строительство дороги в Самухе выделено 4,9 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух Самухского района.

    Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух, соединяющей 10 населенных пунктов с населением двадцать три тысячи человек, из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств выделено 4,9 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.

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