На строительство дороги в Сабирабаде выделено 15,1 млн манатов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Дадашбейли-Чель Агамамедли-Ханкечен-Салманлы Сабирабадского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Дадашбейли-Чель Агамамедли-Ханкечен-Салманлы, соединяющей 15 населенных пунктов с населением двадцать две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 15,1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.