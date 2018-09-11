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    На строительство дороги в Сабирабаде выделено 15,1 млн манатов

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Дадашбейли-Чель Агамамедли-Ханкечен-Салманлы Сабирабадского района. 

    Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Дадашбейли-Чель Агамамедли-Ханкечен-Салманлы, соединяющей 15 населенных пунктов с населением двадцать две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 15,1 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в  настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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