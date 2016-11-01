На строительство дороги в Лерике выделено 6,6 млн. манатов

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Нода-Шингадулан-Ханагях Лерикского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Нода-Шингадулан-Ханагях, соединяющей 50 населенных пунктов с населением тридцать тысяч человек, из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств выделено 6,6 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.