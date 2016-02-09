 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На строительство дороги в Гяндже выделено 12 млн. манатов

    Минфину поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Зазалы-комплекс "Имамзаде"-Гянджа города Гянджи.

    Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Зазалы-комплекс "Имамзаде"-Гянджа, из предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств для автодорожного хозяйства Открытому акционерному обществу "Азерйолсервис" выделено 12 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi