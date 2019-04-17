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На строительство дороги в Гусаре выделено 3 млн манатов

На строительство дороги в Гусаре выделено 3 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Джибир-Хазра-Муджуг-Судур Гусарского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Джибир-Хазра-Муджуг-Судур, соединяющей 14 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено три миллиона манатов.

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