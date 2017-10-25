На строительство дороги в Геранбое выделено 5,7 млн манатов

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Делимамедли-Муздурлар-Гырыглы Геранбойского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Делимамедли-Муздурлар-Гырыглы, соединяющей 15 населенных пунктов с населением пятнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 5,7 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.