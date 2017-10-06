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    На строительство дороги в Гейчае выделено 6,4 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Быгыр-Джиргурд-Шекер-Вейсалли-Алыкенд-Мырты Гейчайского района.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Быгыр-Джиргурд-Шекер-Вейсалли-Алыкенд-Мырты, соединяющей 6 населенных пунктов с населением одиннадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 6,4 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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