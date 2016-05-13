На строительство дороги в Гедабеке выделено 2,5 млн. манатов

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Новосаратовка-Чобанкенд-Новоивановка Гедабекского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Новосаратовка-Чобанкенд-Новоивановка, соединяющей 5 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики поручено выделить Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" 2,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.