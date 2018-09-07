На строительство дороги в Гаджигабуле выделено 3,8 млн манатов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (103 км)-Навахи-Пирсаат Гаджигабульского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (103 км)-Навахи-Пирсаат, соединяющей 5 населенных пунктов с населением одиннадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,8 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.