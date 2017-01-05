На строительство дороги в Гаджигабуле выделено 14 млн. манатов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган Гаджигабульского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях завершения строительства автомобильной дороги Гарасу-Абдулабад-Талыш-Мейниман-Муган, соединяющей 10 населенных пунктов с населением девятнадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год на государственные капиталовложения средств для строительства и реконструкции автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 14 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабинету министров Азербайджанской Республики - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.