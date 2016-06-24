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    ​На строительство дороги в Габале выделено 5,2 млн. манатов

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Нохургышлаг-Тюнтюль-Енгиджа Габалинского района.

    Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Нохургышлаг-Тюнтюль-Енгиджа, соединяющей 3 населенных пункта с населением 7 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 5,2 миллиона манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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