​На строительство дороги в Габале выделено 5,2 млн. манатов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Нохургышлаг-Тюнтюль-Енгиджа Габалинского района.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Нохургышлаг-Тюнтюль-Енгиджа, соединяющей 3 населенных пункта с населением 7 тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 5,2 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.