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    На строительство дороги в Агдаме выделено 5,4 млн манатов

    Президент Ильхам Алдиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан Агдамского района.

    Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан, соединяющей 14 населенных пунктов с населением двадцать девять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 5,4 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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