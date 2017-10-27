На строительство дороги в Агдаме выделено 5,4 млн манатов

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан Агдамского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гузанлы-Имамгулубейли-Орта Гарвенд-Хындырыстан, соединяющей 14 населенных пунктов с населением двадцать девять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 5,4 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.