​На строительство дороги Бинагади-Новханы-Джорат выделено 5,9 млн. манатов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Бинагади-Новханы-Джорат.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Бинагади-Новханы-Джорат, соединяющей 5 населенных пунктов с населением семьдесят две тысячи человек, из средств, предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год выделено 5,9 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.