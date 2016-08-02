На строительство автомобильной дороги Зых-Амирджан-Ени Сураханы выделено 3 млн. манатов

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Зых-Амирджан-Ени Сураханы Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Зых-Амирджан-Ени Сураханы, соединяющей 3 населенных пункта с населением 62 тыс. человек, из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.