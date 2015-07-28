​На строительство автомобильной дороги в Гусарах выделено 4,6 млн. манатов

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Гусар-Имамгулукенд-Гухуроба Гусарского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства автомобильной дороги Гусар-Имамгулукенд-Гухуроба, соединяющей 11 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов на государственные капиталовложения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2015 год средств на строительство и реконструкцию проселочных автомобильных дорог Исполнительной власти Гусарского района выделено 4,6 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в размере, предусмотренном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.