На строительство автомобильной дороги в Гарадагском районе выделено 11,6 млн манатов

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сангачал-Чейилдаг Гарадагского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Сангачал-Чейилдаг, соединяющей 2 населенных пункта с населением шесть тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,6 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.