На строительство автомобильной дороги в Агджабеди выделено 8 млн манатов

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гаджибадалли-Периоглулар-Тезекенд Агджабединского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Гаджибадалли-Периоглулар-Тезекенд, соединяющей 3 населенных пункта с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 8 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.