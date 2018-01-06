На строительство автодороги в Хачмазском районе было выделено 10,1 миллиона манатов

Баку. 6января. REPORT.AZ/6 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о мерах по строительству автомагистрали Чархы-Галаган-Гаджилар-Халыгоба-Саяд-Мамедханлы Хачмазского района.

Как передает Report,в распоряжении отмечается, что в целях строительства автомобильной дороги Чархы-Галаган-Гаджилар-Ханлыгоба-Саяд-Мамедханлы, соединяющей 8 населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству «Азербайджанские автомобильные дороги» выделяется 10,1 миллиона манатов.

Автомагистраль Чархы-Галаган-Гаджилар-Халыгоба-Саяд-Мамедханлы соединяет восемь населенных пунктов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.