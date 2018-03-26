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    На строительство автодороги Муганлы- Керпюсындыран выделено 7 млн. манатов

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал  распоряжение о строительстве автодороги Муганлы- Керпюсындыран в Бардинском районе.

    Как сообщает Report, для строительства дороги, соединяющей 9 населенных пунктов, предусмотренные на строительство и реконструкцию дорог в расходах государственного бюджета  2018 года, средства в размере  7 миллионов манатов  переданы  Азербайджанскому государственному агентству автомобильного транспорта.

    Министерству финансов поручено предоставить финансирование.

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