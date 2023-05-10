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На станциях Бакинского метрополитена транслируется программа, посвященная Гейдару Алиеву

На станциях Бакинского метрополитена транслируется программа, посвященная Гейдару Алиеву В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня на станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" транслируется специально подготовленная программа, в которую включены изречения великого лидера.
Инфраструктура
10 мая 2023 г. 10:51
На станциях Бакинского метрополитена транслируется программа, посвященная Гейдару Алиеву

В связи со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня на станциях ЗАО "Бакинский метрополитен" транслируется специально подготовленная программа, в которую включены изречения великого лидера.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Включенные в программу изречения Гейдара Алиева касаются Азербайджана, идеи азербайджанства, государственности, истории, народа, национальных ценностей, культуры, образования, здоровья и будущего.

Высказывания общенационального лидера сопровождаются различными музыкальными композициями. В программу включены народные песни, а также произведения Узеира Гаджибейли, Ниязи, Васифа Адыгезалова, Тофика Гулиева, Джахангира Джахангирова, Огтая Зульфугарова, Муслима Магомаева, Севиль Алиевой, Эльдара Мансурова, Ниямеддина Мусаева и Кямала на слова Низами Гянджеви, Хуршидбану Натаван, Расула Рзы, Анвара Алибейли, Фикрета Годжи, Наби Хазри, Теймура Эльчина, Бабы Везироглу, Лейлы Алиевой и Ханум Исмаилгызы.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunun stansiyalarında Heydər Əliyevə həsr olunmuş proqram yayımlanır

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