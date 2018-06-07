На станции Пута ремонтируют стрелочные переводы

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ На железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта на 600-километровой линии Баку – Бёюк-Кесик.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги", на данный момент идет капитальный ремонт трех стрелочных переводов на станции Пута. Работы будут вестись поэтапно. Процесс осуществляет коллектив ООО "Специализированное железнодорожное предприятие" №5.

Параллельно с сентября 2016 года ООО "Специализированное железнодорожное предприятие" №5 и №11 осуществляется монтаж новых стрелочных переводов.

Отметим, первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, на сегодняшний день заменены уже 167 стрелочных переводов.