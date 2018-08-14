На станции Падар идет монтаж новых стрелочных переводов

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ На железной дороге продолжается очередной этап капитального ремонта: идет работа на 600-километровой линии Баку – Бёюк-Кесик.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с сентября 2016 года осуществляется монтаж новых стрелочных переводов.

Напомним, первый такой стрелочный перевод был установлен 9 сентября 2016 года, на сегодняшний день заменены уже 186 стрелочных переводов.

На данный момент идет монтаж 14 стрелочных переводов на станции Падар. Работы будут вестись поэтапно. Процесс осуществляет коллектив ООО "Специализированное железнодорожное предприятие" №5.