На станции Низами будет создана новая система освещения

На станции «Низами» ЗАО Бакинского метрополитена будет реконструирована система освещения.
Как передает Report, по словам заместителя председателя акционерного общества Гидаята Мамедова нынешняя не отвечает современным техническим и не соответствует эстетическому облику станции.
Г.Мамедов отметил, что реконструкция системы освещения будет проводиться в ночное время и не будет создавать препятствий для пассажиров. Будет также создана резервная сеть освещения, сделан косметический ремонт станции.
"До этого был сделан капремонт станции, отреставрирована мозаика с иллюстрацией произведений Низами", - сказал Г. Мамедов.